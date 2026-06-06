Calendari con tanta incertezza nei club di A, De Siervo: "Elemento positivo, riaccende passione"

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Luigi De Siervo, amministratore delegato di Serie A, ha commentato l'incertezza dei club durante la quale è stato compilato il calendario 26/27

La stagione 2026/2027 ufficialmente inizierà il 1° luglio e con essa anche il calciomercato estivo. Eppure la Lega di Serie A già nella giornata di ieri, 5 giugno, ha voluto presentare il calendario per il prossimo campionato. Non è un elemento di disturbo, per l'amministratore delegato Luigi De Siervo, il fatto che molti club ancora debbano prendere una direzione ben precisa: c'è chi cerca il tecnico, chi il direttore sportivo e addirittura chi, come il Milan, è alla ricerca dell'intera struttura societaria a partire dall'ad.

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, alla domanda sull'organizzare i calendari davanti all'incertezza che vivono molti club in questa fase, come il Milan, senza guide: "È un elemento positivo che crea vivacità, attenzione, curiosità. E questo riaccende e riattiva la passione anche rispetto a stagioni non esaltanti per determinate situazioni. Credo che questa sia la forza del calcio, il fatto di riuscire a chiudere una stagione, chiudere in un giorno le polemiche e poter ripartire con con un foglio bianco. Credo che il fatto di aver anticipato i calendari ai primi di giugno, sia un elemento di programmazione importante e che aiuta tutti"