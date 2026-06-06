L'Europa League inciderà sul calendario del Milan? Capello: "Sicuramente. Solo il sabato per prepararsi"

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Alla presentazione del calendario di Serie A 2026/2027, ieri pomeriggio, sul palco era presente Fabio Capello, ex allenatore tra le altre del Milan per cui ha anche giocato nella sua carriera da calciatore. Don Fabio è stato successivamente intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport per fornire il proprio punto di vista in merito all'esito finale del sorteggio delle date del campionato. In particolare si è concentrato su quanto l'Europa League potrà incidere sul percorso di Milan e Juventus.

Fabio Capello risponde così alla domanda se Milan e Juve saranno condizionate dall'Europa League: "Sicuramente. In Champions vai in campo il martedì o il mercoledì e hai dei giorni per preparare l'impegno successivo in Serie A. Se invece giochi in trasferta, per esempio in Azerbaigian il giovedi sera, tornando in Italia solo di notte, e poi sei di scena la domenica pomeriggio in campionato, significa avere solo il sabato per preparare seriamente la partita. Il problema si pone soprattutto quando tu che giochi in Europa League vai ad affrontare una squadra che è andata in campo uno o due giorni prima in Champions".