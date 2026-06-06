Capello sul calendario del Milan: "Difficile immaginarlo al top ai nastri di partenza"

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Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport il calendario del Milan 2026/2027, sorteggiato ieri

Nel pomeriggio di ieri a Parma, a margine della prima giornata del Festival della Serie A, è stato presentato il calendario 2026/2027. Sul palco era presente anche l'ex tecnico, anche del Milan, Fabio Capello che ha commentato live le giornate di campionato. Successivamente l'ex allenatore ha rilasciato anche un'intervista di commento ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Commento per il calendario del Milan, subito tosto: tre trasferte su quattro gare, di cui due a Torino e la terza a Roma contro la Lazio.

Il commento di Fabio Capello al calendario del Milan: "Inizio tosto per il Milan vero? Se ci aggiungiamo che, oggi, il Milan è senza un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. Senza dimenticare che è la squadra con più nazionali al Mondiale, ben dieci, anche se poi bisogna vedere quanti tra Maignan, Modric, Leao, Rabiot e gli altri saranno ancora giocatori rossoneri tra due-tre mesi"