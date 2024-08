Milan in trasferta a Parma con la squadra totalmente rifatta

vedi letture

L'esordio di settimana scorsa contro il Torino è servito a Paulo Fonseca per non ricadere negli stessi errori di formazione. Per questo motivo contro il Parma l'allenatore del Milan presenterà una squadra non solo più equilibrata, ma anche per certi versi "rifatta" rispetto a quella che è scesa in campo contro i granata a San Siro.

Scrive infatti a La Gazzetta dello Sport, oltre al ritorno dal primo minuto di Theo Hernandez ed all'esordio di Strahinja Pavlovic con la maglia rossonera, o meglio, la terza, Fonseca ha cambiato a centrocampo inserendo Musah per Bennacer, affiancandogli Reijnders e spostando sulla trequarti Loftus-Cheek, che oltre ai consueti compiti offensivi dovrà anche aiutare tanto in fase di ripiegamento la mediana.

In attacco, al posto di Alvaro Morata, Noah Okafor, che sarà supportato da Leao a sinistra e Pulisic a destra. Panchina invece per Fofana, Emerson Royal e Jovic, che potrebbero comunque tornare utili a partita in corso.