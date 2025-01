Milan, incubo Origi: il belga ha ancora un anno e mezzo di contratto a 4 milioni a stagione

Divock Origi al Milan può essere considerata una delle operazioni di mercato peggio riuscite della storia recente del calcio europeo, con il belga che è ancora sotto contratto con i rossoneri ma totalmente fuori dai progetti del club; se Ballo-Touré, anche lui fuori rosa, è stato utilizzato in Serie C l'ex Liverpool è un separato in casa a tutti gli effetti.

Un separato in casa che non ne vuole sapere di lasciare il lauto contratto che ha sottoscritto nell'estate del 2022, quando ha firmato fino al 30 giugno 2026 per circa 4 milioni di euro netti all'anno. Prima il prestito al Nottingham andato male, poi il tentativo di arrivare ad una rescissione consensuale: Origi fa muro in ogni modo e non sembrano esserci segnali di apertura verso una soluzione che lo allontani dal Milan.