Milan-Inter, La Gazzetta dello Sport: "Ok, il minuto è giusto"

"Ok, il minuto è giusto", titola La Gazzetta dello Sport parlando del derby. Ancora la rosea: "Dentro l’area e dopo il 75esimo: si decide qui". Insomma, occhio al secondo tempo: dal 2014, infatti, sono arrivati ben 18 gol nella ripresa. Stasera la stracittadina raggiunge il numero 224 in assoluto e il 171 in campionato. Negli ultimi dieci derby giocati in Serie A ci sono state 3 vittorie nerazzurre, 2 successi rossoneri e 5 pareggi.