Milan, Jack Bonaventura verso la terza presenza consecutiva da titolare

Se le anticipazioni sulla formazione dei rossoneri per Bologna-Milan si rivelassero giuste, allora per Bonaventura sarebbe la terza partita di fila da titolare. Per trovare l'ultima volta in cui Jack è sceso in campo con questa regolarità dobbiamo tornare alla scorsa stagione, prima dell'infortunio: da agosto a settembre 2018 Bonaventura è rimasto nell'11 titolare per quattro partite di fila.