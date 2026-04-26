Milan-Juve a San Siro, dirigenza rossonera al completo: e quanti vip in tribuna!

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Questa sera, allo stadio San Siro, andrà in scena il big match della 34a giornata di Serie A: Milan-Juventus. Gara fondamentale per ambe le squadre per quanto riguarda la corsa Champions, con gli uomini di Spalletti che proveranno a tutti i costi a battere i rossoneri per raggiungerli a quota 66 punti in classifica e dunque superarli, visto che vincendo porterebbero lo scontro diretto dalla loro parte. Vediamo il bilancio degli ultimi dieci incontri tra le due squadre giocati a San Siro.

DIRIGENZA E VIP, I PRESENTI IN TRIBUNA

In un momento delicato della stagione, in una partita delicata e fondamentale, la tribuna autorità vedrà la presenza della società al gran completo: il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare.

Oltre ai tesserati delle due società, il primo anello rosso di San Siro ospiterà tantissimi vip proveniente da diversi settori, dalla musica, al tennis e tanti altri. Il mondo dello sport sarà rappresentato dall’ex tennista austriaco Dominic Thiem, vincitore degli US Open e grande appassionato di calcio. Per quanto riguarda la musica e dell’intrattenimento. Tra i volti noti già confermati spiccano: Ghali, Artie 5ive e Sarah Toscano.