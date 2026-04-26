Milan-Juventus, grande classico del campionato: quanto valgono i due club?
Questa sera andrà in scena a San Siro il big match della 34a giornata tra Milan e Juventus. Una partita che potrebbe dire tanto sul finale di campionato, sia in casa rossonera sia in casa bianconera. Il Milan vincendo staccherebbe di 6 punti i rivali di Torino e conquistarebbe quasi ufficialmente il piazzamento in Champions League, nel caso contrario invece gli uomini di Luciano Spalletti raggiungerebbero il Milan al secondo posto a 63 punti superandolo, visti i risultati tra andata e ritorno.
MILAN-JUVE, CLUB A CONFRONTO
Una sfida che vedrà in campo, tra titolari e panchinari, più di 1 miliardo di euro di valore dei giocatori. Vediamo i dati delle due società:
MILAN (23 giocatori)
Valore rosa: 483,5 milioni
Ingaggi lordi: 100,4 milioni
JUVENTUS (25 giocatori)
Valore rosa: 544,2 milioni
Ingaggi lordi: 139,7 milioni
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