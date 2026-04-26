Milan-Juventus, Allegri toglie pressioni: “Non è una partita snodo, più importante la vittoria di Verona”

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Questa sera a San Siro Milan e Juventus giocheranno il posticipo domenicale della 34a giornata di Serie A. Un match fondamentale per i rossoneri vista la vittoria del Napoli sulla Cremonese che ha permesso a Conte di tornare a +3 sul Milan e la vittoria della Roma che si è portata a -5 dagli uomini di Allegri. Inoltre, la Juventus battendo il Milan arriverebbe a pari punti ma sarebbe davanti per gli scontri diretti. Questa mattina, Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa ha presentato così la partita:

Negli ultimi anni le partite tra Milan-Juventus sono state molte equilibrate...

"Il calcio è imprevedibile. Magari viene fuori un gol subito e la partita si stappa da sola. È sempre Milan-Juventus, una delle partite più importanti del campionato, in un momento in cui sia noi che loro ci giochiamo un posto tra le prime quattro. L'arrivo di Spalletti gli ha dato un qualcosa in più e stanno facendo un ottimo campionato".

Domani ultima partita snodo? Il Milan ha fatto il massimo per le sue qualità?

"Non è una partita snodo, per la matematica servono 7 punti o meno, lo vedremo cammin facendo. È una partita bella, da vincere. Ma la partita più importante di questo fine campionato è stata quella di domenica scorsa a Verona. Per quanto riguarda le parole di Gabbia, al Milan bisogna lavorare per il massimo traguardo, con la massima ambizione. Dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare, l'anno prossimo partiremo da una buona base. Con la società c'è sempre confronto aperto, scambio di idee, una base solida ce l'abbiamo. La rosa è formata da ottimi giocatori sotto l'aspetto tecnico e morale, da lì dobbiamo ripartire".