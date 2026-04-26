Milan-Juve, questa sera in campo: i probabili 11 scelti da Massimiliano Allegri
Questa sera a San Siro si affronteranno Milan e Juventus, match che chiuderà la domenica di Serie A. Per una partita come quella di stasera Massimiliano Allegri si affida al Milan delle grandi occasioni. Il tecnico rossonero è infatti intenzionato a puntare sui suoi uomini migliori, le sue certezze: Maignan fra i pali e il trio di difesa composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nei cinque di centrocampo torna titolare Saelemaekers dopo il turno di riposo di Verona, al fianco di Fofana, degli imprescindibili Modric e Rabiot, con Estupinan provato largo a sinistra visto che Bartesaghi in questi giorni non è stato al 100%. In attacco fiducia ancora una volta alla coppia Leao-Pulisic, chiamata ad una prova di forza importante per scacciare via tutti i fantasmi di queste settimane.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.
Indisponibili: /
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