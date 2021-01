In avvicinamento alla sfida di questa sera tra Milan e Juventus si possono segnalare gli ex che hanno militato in entrambe le formazioni. Se tra i rossoneri si evidenziano i nomi di Pioli e Ibrahimovic, entrambi ex calciatori bianconeri, nella Juventus si segnalano Bonucci e Pirlo con l'attuale allenatore della Juventus che ha militato in rossonero per moltissime stagioni.