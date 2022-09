Milan, l'ultima presenza ufficiale di Tatarusanu è a Madrid contro l'Atlètico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'infortunio subito in nazionale da Mike Maignan, che lo costringerà ai box per 2-3 settimane, rimangono a disposizione di Stefano Pioli i due portieri di riserva Tatarusanu e Mirante; per il rumeno, l'ultima presenza ufficiale è datata 24 novembre 2021 al "Wanda Metropolitano" di Madrid contro l'Atlético (0-1 per i rossoneri con gol di Messias), quando sostituì Maignan per l'ultima volta tra i pali prima del rientro del portiere francese contro il Sassuolo nel weekend successivo.