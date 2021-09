Milan, la difesa è il punto di forza: sette clean sheet nelle ultime otto di campionato

La difesa è diventata il vero punto di forza del Milan. La formazione di Stefano Pioli è infatti la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata nei Top 5 campionati europei negli ultimi mesi. In otto match giocati in Serie A TIM i rossoneri hanno subito una rete soltanto in un'occasione, nella sfida valida per la seconda giornata di questa stagione vinta a San Siro 4-1 contro il Cagliari .