Milan, la doppia missione di Fonseca contro il Bruges

Dopo la vittoria contro l'Udinese in campionato, il Milan deve pensare subito alla Champions League. Domani sera a San Siro arriva il Bruges, una partita che i rossoneri devono vincere a tutti i costi visto che sono ancora fermi a zero punti in classifica dopo le prime due giornate (sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen).

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il tecnico rossonero ha una doppia missione contro i belgi: fare i primi punti in Europa dopo le sconfitte nelle prime due giornate e consolidare con la seconda vittoria in pochi giorni la sua traballante panchina, che resta monitorata dal club di via Aldo Rossi.