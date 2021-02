Milan, la doppietta di Ante Rebic gli vale un posto nel TOTW di FIFA 21

La prestazione contro il Crotone, in particolare la doppietta che ha chiuso il match sul 4-0 in soli 69 secondi, è valsa ad Ante Rebic l'ingresso nel Team of the Week, o squadra della settimana, nella modalità Ultimate Team su FIFA 21. I tifosi rossoneri potranno trovare la carta "IF" del croato nei pacchetti per una settimana a partire da oggi.

He is back with a vengeance!

2 goals in 69 seconds 🤯 puts Ante Rebić in the @EASPORTSFIFA Team of the Week.

Available now on #FIFA21 #TOTW pic.twitter.com/aLHmz706ES — AC Milan (@acmilan) February 10, 2021