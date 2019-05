Milan, la Lega non sembra intenzionata a spostare il match contro il Frosinone: la portesta dei tifosi rossoneri sui social

Da quello che filtra, la Lega Serie A non sembra intenzionata ad accogliere la richeista del Milan di spostare a domenica sera alle 20.30 il match contro il Frosinone per giocare in contemporaneità con l'Atalanta: sui social, si è scatenata subito la protesta dei tifosi milanisti che si stanno lamentando per il differente trattamento.