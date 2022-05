MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo i dati riportati da Sky Sport, il Milan nel corso di questa stagione ha mantenuto una media punti più alta in trasferta rispetto che a San Siro. Lontano da Milano, i rossoneri hanno conquistato 2.35 punti in media mentre in casa "solo" 2.05. A San Siro sono stati segnati anche molti meno gol: 26 contro i 35 messi a referto fuori casa.