Milan, la nuova maglia esordisce con la squadra femminile. Prima volta in Italia

Per la prima volta in Italia è una squadra femminile a esordire con la maglia per la prossima stagione. Il Milan di Maurizio Ganz infatti è sceso in campo contro il Sassuolo vestendo la nuova divisa di gioco della squadra rossonera presentata nei giorni scorsi. Questo il post della Divisione Calcio Femminile della FIGC che festeggia questa prima volta.