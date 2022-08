Milan, la nuova Third Jersey disponibile da oggi in pre-order

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

La nuova AC Milan Third Jersey per la stagione 2022/23 è da oggi disponibile in pre-order su store.acmilan.com!

Pre-ordinala ora in versione Authentic e potrai partecipare al concorso che permetterà a tre fortunati vincitori un'esclusiva visita per due persone a Milanello dove potranno assistere all'allenamento e incontrare una selezione di giocatori.

Per partecipare al concorso si dovrà portare a termine la procedura d'acquisto su store.acmilan.com utilizzando le proprie credenziali MyMilan. Una volta completato il pre-ordine si dovrà accedere a together.acmilan.com, effettuare l'accesso con le proprie credenziali MyMilan e selezionare l'iniziativa "PRE-ORDER & WIN-3rd Jersey" accettando il regolamento.

Pre-ordina la maglia Third entro le 8.59 del 23 agosto e prova a vincere l'esperienza unica di entrare a Milanello e incontrare i tuoi Campioni!