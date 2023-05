Milan, la presenza in Champions è vitale per la crescita del club

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si gioca tantissimo in questo finale di stagione e la Champions League è la protagonista di tutti gli obiettivi rimasti al club rossonero. Dopo che sono sfumati Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, per i rossoneri rimane vivo l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Da una parte bisognerebbe vincerla quest'anno: già difficile prima, ancora peggio dopo la sconfitta all'andata con l'Inter.

Dall'altra si deve centrare almeno il quarto posto in campionato. Per un club con le ambizioni del Milan la qualificazione alla Champions, come sottolinea oggi Tuttosport, è assolutamente vitale, in particolare per dare continuità dal punto di vista economico.