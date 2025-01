Milan, la prossima settimana Conceiçao si gioca la top 8 in Champions con un'emergenza in difesa

La prossima settimana il Milan si gioca una bella parte di stagione, oltre che un pezzo di soddisfazione per l'ambiente: si va a Zagabria, per l'ultima partita della fase a campionato di Champions League, con un solo obiettivo. Vincere! Con i tre punti i rossoneri si qualificheranno al 100% tra le prime otto e andranno quindi direttamente agli ottavi di finale saltando i playoff.

Sergio Conceiçao però sa già che dovrà far fronte ad una forte emergenza in difesa: Emerson Royal è infortunato e starà fuori a lungo, Davide Calabria è squalificato, Alex Jimenez è fuori lista e Kyle Walker non può ancora essere inserito nella rosa della Champions League. Rimane il solo Filippo Terracciano per giocare a destra, con Tomori e Musah come possibili soluzioni d'emergenza.