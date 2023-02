Milan, la quarta maglia fa boom di vendite. La divisa PumaxKoché va sold out sullo store online, quella di Theo la più richiesta

Fonte: acmilan.com

Stati Uniti (18,2%), Francia (10,6%), Germania (8,7%) e Cina (6,1%): questi i paesi che, a pochi giorni dal lancio ufficiale avvenuto giovedì 23 febbraio durante la Milano Fashion Week, stanno trainando anche all’estero il successo di vendite del nuovo Fourth Kit di AC Milan e PUMA in collaborazione con la maison di moda francese KOCHÉ, andato ormai sold out sullo store online nella versione authentic.

A pochi giorni dal lancio ufficiale, il nuovo kit ispirato alla cultura 8-bit fa registrare un boom di vendite soprattutto all’estero (53%) e tra i più giovani (60% under 30). Hernandez, andato in gol al debutto della maglia sul campo, Ibrahimovic e Tonali le personalizzazioni più vendute

I capi d’ispirazione digitale e la collaborazione con la casa di moda parigina rispecchiano perfettamente l’attitudine innovativa del Club e la sua attenzione alle nuove generazioni, aspetti che hanno trovato grande riscontro tra i fan rossoneri. Circa il 60% di chi ha acquistato il Fourth Kit nei primi giorni dal suo lancio ha meno di 30 anni, mentre appartiene alla fascia d’età compresa tra i 30 e i 39 anni il 25% degli acquirenti.

La personalizzazione più richiesta è stata la 19 di Theo Hernandez, protagonista della campagna di promozione come anche del gol che ha sbloccato e indirizzato nel verso giusto l’esordio in gare ufficiali del nuovo kit (Milan-Atalanta 2-0). Seguono la 11 di Ibrahimovic, la cui domanda ha tra l’altro subito una notevole impennata nel momento del suo rientro in campo dopo il lungo periodo di distanza dal terreno di gioco, e la 8 di Tonali. Grande richiesta anche per la speciale maglia oro del nuovo kit portieri personalizzata con il numero 16 di Maignan.

Il successo ottenuto in pochi giorni dal nuovo Fourth Kit attesta ulteriormente la passione e l’attaccamento ai colori rossoneri da parte degli oltre 500 milioni di fan distribuiti in tutto il mondo, valorizzando inoltre la contaminazione tra mondi differenti che ha recentemente portato il Club a presentare la collezione in un evento esclusivo durante la Milan Fashion Week e intessere relazioni con realtà di intrattenimento, moda e lifestyle.