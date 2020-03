Milan, la situazione in classifica: peggio del settimo posto solo nel 2013/14 e 2014/15

In una stagione a due facce per il Milan, dopo un inizio a rilento la squadra di Pioli ha cominciato a ingranare arrivando al momentaneo settimo posto. In questa posizione di classifica, deludente rispetto alla nomea della squadra rossonera, la squadra rossonera si trova al momentaneo settimo posto. Questo risultato, se si dovesse confemare costringerebbe i rossoneri ad una non partecipazione all'Europa League, una conseguenza di per sè già deludente. Questo piazzamento, tuttavia, non sarebbe il peggiore degli ultimi anni a causa del decimo posto con Inzaghi nel 2014/15 e dell'ottavo posto nel 2014/14 con Seedorf in panchina.