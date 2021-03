Milan, la vittoria in campionato contro il Napoli a San Siro manca da oltre 6 anni

Le brutte statistiche contro il Napoli in Serie A, sono state aggiornate ulteriormente dopo la sconfitta di ieri sera. Il Milan infatti, ha vinto solo una delle ultime 10 sfide interne contro il Napoli in Serie A (5N, 4P). L’ultima vittoria interna contro i partenopei in campionato risale al 14 dicembre 2014 (2-0) quando Jeremy Menez e Giacomo Bonaventura permisero al Milan allenato da Filippo Inzaghi di battere il Napoli di Rafa Benitez.