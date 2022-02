Milan-Lazio, nel 2019 l'ultimo confronto in Coppa Italia fra rossoneri e biancocelesti

Domani sera Milan e Lazio si sfideranno in Coppa Italia in un match che varrà, per chi vincerà, le semifinali della competizione. L’ultimo confronto fra le due compagini in Coppa Italia risale al 2019. All’epoca erano le semifinali e si giocava su un doppio confronto. All’andata i rossoneri allora allenati da Gennaro Gattuso, pareggiarono 0-0 nella capitale contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Al ritorno la Lazio si impose a San Siro per 0-1 grazie alla rete di Joaquin Correa, era il 24 aprile 2019. Lazio che poi vinse il trofeo in finale contro l’Atalanta.