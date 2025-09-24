Milan-Lecce 3-0: Alexis Saelemaekers eletto MVP del match

vedi letture

Come riporta il sito ufficiale del Milan, Alexis Saelemakers è stato eletto MVP del match di Coppa Italia di ieri sera contro il Lecce: "Il Milan ha superato il Lecce con un netto 3-0, avanzando con sicurezza in Coppa Italia. Tra i protagonisti indiscussi della serata c'è stato anche Alexis Saelemaekers, che ha brillato con una grande prestazione. Il suo assist per il gol di Nkunku al 51' ha messo in discesa la partita per i rossoneri, confermando il suo ruolo cruciale nel successo della squadra.

Alexis ha dimostrato una visione di gioco eccezionale, servendo un assist perfetto per il primo gol dell'attaccante francese. La sua capacità di creare occasioni e la sua presenza costante sulla fascia destra hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. La sua prestazione è stata un mix di tecnica e determinazione, rendendolo un elemento chiave per il Milan.

Con 48 passaggi totali e un assist decisivo, Saelemaekers ha confermato la sua importanza nel sistema di gioco rossonero. La sua abilità nel mantenere il possesso e nel supportare la fase offensiva è stata fondamentale per il dominio del Milan. La sua prestazione ha sottolineato il suo valore in campo e la sua capacità di influenzare il gioco.

Con oltre il 55% dei voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, il belga ha superato nella corsa al premio di MVP due goleador di serata come Santiago Gimenez e Christopher Nkunku oltre a Davide Bartesaghi. Una prestazione eccellente, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Alexis, continua così!".