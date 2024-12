Milan, lesione al polpaccio per Okafor: rischia un mese di stop

Paulo Fonseca dovrà a fare a meno per un po' di tempo di Noah Okafor che ha riportato una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Una nuova valutazione clinico-strumentale verrà effettuata tra 10 giorni, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante svizzero rischia un mese di stop.

Se i tempi di recupero dovessero essere confermati, Okafor sarà costretto saltare anche la Supercoppa Italiana in programma ad inizio gennaio in Arabia Saudita. Il Milan affronterà il 3 gennaio la Juventus in semifinale, mentre l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta si giocherà il 6 gennaio.