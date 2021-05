Milan, Maignan in nazionale: contenderà un posto da titolare con Lloris

Maignan farà parte dei convocati della Francia di Didier Deschamps ai prossimi Europei e contenderà un posto da titolare al capitano Hugo Lloris. Con i Bleus ha esordito il 7 ottobre 2020 nel match vinto per 7-1 contro l'Ucraina allo Stade de France, giocando la ripresa al posto di Mandanda. La sua esperienza con la nazionale però parte da lontano, dal 2010 con l'U16. Mike ha militato in tutte le rappresentative giovanili della Francia, arrivando in U21 nel 2015 dopo aver giocato anche over U17, U18, U19 e U20. Dal giugno del 2019, tante le convocazioni e, come detto, anche la gioia dell'esordio.