Milan, Maldini Junior vola in tournée

Tra i convocati di Giampaolo per la tournée negli Stati Uniti c’è anche Daniel Maldini. Il secondogenito di Paolo è l’unico Primavera che il tecnico abruzzese ha deciso di aggregare ai big, ma è il secondo più piccolo del gruppo dopo Andrea Capone. A 17 anni Daniel avrà l’occasione di mettere alla prova le proprie qualità contro avversari del calibro di Bayern e Benfica, se il Giampaolo gli darà l’opportunità di scendere in campo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nonostante la delusione per l’esito del campionato Primavera, Daniel ha vissuto un’annata da vetrina (dalla B si è fatto avanti più di un club) e si è vestito di azzurro come nonno Cesare e papà Paolo. Il giovane Maldini è cresciuto sul campo ma anche dal punto di vista mentale: ha preferito accorciare le vacanze estive e fermarsi nelle strutture rossonere per lavorare e recuperare dall’infortunio.