Milan-Man. Utd, nel finale episodio di possibile rigore su Ibrahimovic

Dopo gli evidenti errori di arbitro e VAR nella partita d'andata (gol regolare annullato a Kessie e rosso sacrosanto risparmiato a McTominay), anche questa sera la sensazione è che il Milan sia stato sfortunato negli episodi arbitrali. L'episodio dubbio accade negli ultimi minuti di partita: punizione sulla trequarti, Calhanoglu batte e la mette in mezzo. C'è mischia in area, l'azione si conclude con un nulla di fatto ma Ibrahimovic cade e protesta. Dal replay successivo si nota come Wan-Bissaka non solo tenga lo svedese per la maglia da dietro, ma lo sgambetta, in modo involontario ma pur sempre di sgambetto si tratta, che fa franare Ibrahimovic in terra. Per l'arbitro e per il VAR non c'è nulla, ma le immagini televisive lasciano più di un dubbio.