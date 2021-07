Milan, manca sempre meno all'esordio in WCL: il 18 agosto la sfida contro lo Zurigo

Manca sempre meno per il primo storico match del Milan Femminile in Women's Champions League. Le rossonere, il 18 agosto, sfideranno le svizzere dello Zurigo per il primo turno del percorso piazzate. Questi tutti gli accoppiamenti del primo turno:

Gruppo 1

Hoffenheim (Ger)-Valur(ISL)

Zurigo (SVI)-Milan (ITA)

Gruppo 2

Brondby (DAN)-Kistiandtands (SVE)

Bordeaux (FRA)-Slovacko (Rep. Ceca)

Gruppo 3

Levante (SPA)-Celtic (SCO)

Minsk (BLR)-Rosenborg Kvinner (Nor)

Gruppo 4

Arsenal (ING)-Okzhetpes (KAZ)

PSV Eindhoven (OLA)-Lokomotiv Mosca (RUS)