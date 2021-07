Milan, mancano 5 giorni al via della nuova stagione

Giovedì 8 luglio, il Milan di Stefano Pioli – fatto salvo per chi prolungherà le vacanze dato che ha disputato gli Europei – si ritroverà a Milanello per il primo allenamento della stagione 2021/2022. Dunque, mancano solo 5 giorni al via della nuova stagione, che si preannuncia dura, anzi durissima. La sfida per raggiungere almeno il quarto posto è complicata, dato che le squadre che sono arrivate dietro l’anno scorso (Juventus, Napoli, Lazio e Roma) hanno tutte cambiato allenatore e saranno agguerritissime per raggiungere i posti di vertice. Solo l’Atalanta, così come d’altronde il Milan, ha confermato il tecnico e dunque partirà con una certa continuità. Per la cronaca, anche l’Inter che ha vinto il campionato nella passata stagione, ha cambiato guida tecnica.