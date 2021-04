Milan, Mandzukic torna a disposizione 50 giorni dall'ultima volta

Nella lista dei convocati diramata poco fa dal Mister Pioli per la sfida di domani pomeriggio contro il Parma si torna a leggere il nome di Mario Mandzukic, assente ormai da quasi due mesi. Per le precisione oggi sono 50 giorni, domani 51, dall'ultima volta che il croato è stato a disposizione: era il 18 febbraio 2021 e il numero 9 rossonero giocava 82 minuti nel match d'andata valido per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Stella Rossa. In Serie A invece Mario manca dal 13 febbraio, quando scese in campo per 26 minuti nella sconfitta in trasferta contro lo Spezia.