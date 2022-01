Milan, mediamente i rossoneri corrono poco più di 106 km a partita

Come riportato dal sito della Lega Serie A, il Milan mediamente ha percorso 106,08 km a partita in queste prime 23 partite di campionato 2021/2022. I rossoneri risultano essere al 13esimo posto in questa speciale classifica, comandata dalla Lazio (113,141 km) e dall’Inter (110,609 km). In fondo a questa graduatoria c’è la Roma con 103,943 km.