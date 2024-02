Milan meglio in casa che in trasferta, Pioli: "I numeri dicono così..."

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha fatto un po' il punto sull'attualità della sua squadra, soffermandosi sugli ottimi numeri che fino a questo momento della stagione il diaovlo ha registrato in campionato. Queste le sue dichiarazioni.

Milan meglio in casa che in trasferta...

"I nostri numeri dicono che siamo meglio in casa, domani visto che siamo in casa possiamo essere fiduciosi".