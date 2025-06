Milan, Modric svolgerà le visite mediche dopo il Mondiale per Club

vedi letture

Sembrava dovesse svolgerle in questi giorni prima della partenza per gli Stati Uniti e invece Luka Modric si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Milan dopo il Mondiale per Club, quando sarà ufficilmente terminata la sua esperienza nel Real Madrid. A riferirlo è Sky. Il campione croato è in scadenza di contratto e firmerà con il Diavolo un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione.

Modric sarà il 13° Pallone d'Oro che indosserà la maglia rossonera dopo Rivera, Paolo Rossi, Gullit, Van Basten, Papin, Baggio, Weah, Rivaldo, Shevchenko, Ronaldo, Kakà e Ronaldinho. Nella sua lunga carriera, Modric ha vinto 34 trofei da calciatore: "6 Champions League, 5 Mondiale per Club FIFA, 5 Supercoppa Europea, 5 Supercoppa Spagnola, 4 LaLiga, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Copa del Rey, 3 campionati croati, 2 Coppe di Croazia ed 1 Supercoppa Croata.