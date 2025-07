Milan, Modric tornerà in Italia i primi di agosto. Debutto ufficiale il 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia

Dopo aver vissuto ieri la sua prima giornata rossonera, terminata con la firma sul contratto annuale con opzione per un'altra stagione da 3,5 milioni di euro netti, Luka Modric è ripartito in serata per tornare in Croazia e iniziare così le sue vacanze visto che ha giocato il Mondiale per Club con il Real Madrid. Il neo acquisto rossonero, come riferisce il Corriere della Sera, tornerà in Italia i primi di agosto quando comincerà gli allenamenti con il Milan a Milanello.

Il debutto ufficiale avverrà il 17 agosto contro il Bari a San Siro nei 32esimi di Coppa Italia, ma è probabile che Modric giocherà prima qualche spezzone delle amichevoli che attendono i rossoneri in quei giorni, cioè quella contro il Leeds il 9 agosto a Dublino e quella contro il Chelsea il giorno successivo a Londra.