Pastore: "In qualsiasi squadra il comportamento di Theo sarebbe stato valutato esattamente come al Milan"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sull'addio di Theo Hernandez: “Non è vero che ha dato il massimo, abbiamo tutti una buona memoria. Ci sono almeno una decina di errori nella scorsa stagione, e non parlo di errori tecnici. Parlo di quando da capitano si è fatto espellere per proteste, ha tolto rigori ai deputati tiratori o si è fatto espellere per simulazione contro il Feyenoord lasciando giù il Milan dal treno per gli ottavi di finale di Champions League, e si tratta anche di soldi in questo caso. Non ha dato il massimo.

Poi il peccato originale è del Milan che si è messo di traverso con i giocatori dello Scudetto. Il trattamento ingeneroso subito da Theo è lo stesso ricevuto da Maignan, Tomori… Che però hanno sempre continuato a comportarsi in maniera professionale. Se Theo dice che ha dato tutto ed è stato costretto ad andare via perché la sua visione è diversa da quella del Milan, sembra una frase solo per strappare l’applauso di qualche tifoso. In qualsiasi squadra il suo comportamento sarebbe stato valutato esattamente come al Milan, e il fatto che vada in Arabia nonostante il prezzo basso per il suo valore ne è la dimostrazione”.