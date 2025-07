Atalanta, Juric ricoverato per un'infezione alla gola

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 15 LUG - L'Atalanta ha diffuso una nota oggi per spiegare che il neo allenatore Ivan Juric, è stato ricoverato "nei giorni scorsi" all'ospedale Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria, per "una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un'infezione batterica dell'epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa". Il tecnico croato, dunque, non è presente al raduno e all'inizio della preparazione precampionato della squadra presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

"Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni", conclude il comunicato. (ANSA).