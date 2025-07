Lucca sempre più vicino al Napoli: prestito con obbligo di riscatto a oltre 30 milioni

Il Milan aveva provato ad inserirsi nelle trattative contattando agenti e Udinese, ma il nome di Lorenzo Lucca è sempre stato in orbita Napoli. Nonostante la concorrenza dei rossoneri il club partenopeo ha lavorato per portare in azzurro l'attaccante, arrivando proprio in queste ore ad avvicinarsi alle richieste dei friulani.

Scrive infatti il collega Fabrizio Romano che la trattativa tra il Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca è oramai giunta alle sue battute finali. Le parti stanno raggiungendo un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni di euro, che possono diventare 35 nel momento in cui dovessero essere centrati tutti gli obiettivi.

Il collega Matteo Moretto ha poi precisato le cifre dell'operazione: 9 milioni di prestito oneroso più riscatto obbligatorio a 26, per un totale di 35 milioni di euro.