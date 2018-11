Milan, Montolivo fuori rosa: il motivo non è stato reso noto

Riccardo Montolivo sarebbe il cambio naturale di Biglia, ma l’ex capitano è tecnicamente fuori rosa. All’orizzonte - scrive Tuttosport - non sembrano esserci ribaltoni, nonostante l’infortunio dell’argentino. Dal canto suo, "Monto" continua a lavorare nella speranza che qualcosa, nelle scelte di Gattuso, possa cambiare. Il motivo per il quale il giocatore sia stato escluso dall’allenatore non è stato ancora reso noto. Chissà che anche Leonardo e Maldini non si siano fatti qualche domanda in più sulla situazione di Montolivo.