Milan-Napoli per superare un record che dura da quella super parentesi post Covid

Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol nel parziale; i rossoneri, restando con la porta inviolata anche contro il Napoli, potrebbero collezionare quattro successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da agosto-ottobre 2020. Lo riporta Opta.

RIECCO LEAO

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.