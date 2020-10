Milan, niente derby per Rebic: probabile che salti anche il Celtic, punta a tornare contro la Roma

Niente derby per Ante Rebic: ieri il croato, che è ancora alle prese con il problema al gomito rimediato contro il Crotone, ha parlato con lo staff medico del Milan e insieme hanno deciso di non rischiare. Come riporta Tuttosport, l'attaccante milanista, che avrà un nuovo controllo medico all'inizio della prossima settimana, è probabile che salti anche il match di Europa League di giovedì in casa del Celtic e punta a tornare in campo lunedì 26 contro la Roma in campionato.