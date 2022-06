Milan, non solo Maldini e Massara. In autunno scadrà anche il contratto di Gazidis

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara in ballo in casa Milan. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare presto un nuovo amministratore delegato al posto di Ivan Gazidis, dato che quest’ultimo ha buone possibilità di lasciare il club nel prossimo autunno alla scadenza del suo contratto. Questo aprirebbe un altro vuoto nei quadri dirigenziali rossoneri che, proprio in queste ore, stanno affrontando la questione relativa ai rinnovi dell’ex capitano e del suo più stretto collaboratore.