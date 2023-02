Milan, nottata in ritiro a Milanello. Domenica con rifinitura e poi a San Siro per il derby

MilanNews.it

Al contrario di quanto accade solitamente per le partite a San Siro, il Milan passa la notte pre derby in ritiro nel Centro Sportivo di Milanello; domani mattina, infatti, Stefano Pioli farà sostenere ai suoi una breve rifinitura con le ultimissime nozioni per la partita. La squadra si dirigerà a Milano e San Siro direttamente nel tardo pomeriggio.