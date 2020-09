Milan-Novara, La Gazzetta dello Sport: "Ibra capitano e uomo assist"

Il Milan ha inaugurato la stagione rifilando un poker in amichevole al Novara. Ibrahimovic è stato tra i protagonisti del match. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche se con pochissimi allenamenti sulle gambe, lo svedese si è presentato in campo dall’inizio e con la fascia da capitano al braccio, giocando 40 minuti e mostrando di essere già sulla strada giusta. Zlatan ha servito a Paquetà l’assist per il primo gol rossonero e ha sfiorato la rete con un bel colpo di tacco.