Sono 16 le partite giocate in stagione da Marko Lazetic con la Stella Rossa Belgrado. Il classe 2004 ha collezionato 14 presenze in campionato, una in Europa League ed una nei preliminari di Champions League, segnando anche una rete. Con la formazione Under 19, invece, Lazetic ha giocato cinque partite segnando sei gol.