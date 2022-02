Milan, oggi il quarto di finale in gara secca contro la Lazio: info e dettagli

Grazie alla vittoria per 3-1 contro il Genoa lo scorso 13 gennaio, il Milan si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Appuntamento con il calcio d'inizio per stasera alle 21:00 a San Siro. Chi vincerà fra le due - in caso di parità nei 90 minuti si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori - affronterà l'Inter nella doppia semifinale, prevista per mercoledì 2 marzo (andata) e mercoledì 20 aprile (ritorno).

La partita sarà arbitrata dal signor Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti sono stati designati Tolfo e Vono. Il quarto uomo sarà Cosso, mentre gli addetti VAR e AVAR saranno rispettivamente Massa e Bindoni.

Il match sarà visibile in diretta su Canale 5; sarà possibile seguirlo anche con il consueto live testuale su MilanNews.it.