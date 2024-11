Milan: oggi rientra a Milanello anche Reijnders, l'unico assente di ieri

Il piano di rientro dei giocatori del Milan ha subito una modifica rispetto a quello iniziale, con Christian Pulisic e Yunus Musah che già ieri erano presenti a Milanello per il primo di tanti altri allenamenti di preparazione in vista della sfida in programma sabato pomeriggio a San Siro contro la Juventus.

Paulo Fonseca è potuto tornare a lavorare con una squadra al completo, o quasi, visto che all'appello mancava il solo Tijjani Reijnders. Il rientro in gruppo del centrocampista olandese, comunque, è previsto per la giornata di oggi, quando si inizierà a fare veramente sul serio per sabato.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN

Web: MilanNews.it